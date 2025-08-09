كتبت-هند عواد:

استرجعت المغربية حنان آيت الحاج مدافعة فالنسيا الإسباني السابقة، ذكريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، التي وصل فيها منتخب بلادها إلى دور الـ16، في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة لمنتخب عربي.

وحقق منتخب المغرب للسيدات، إنجازا تاريخيا في تلك البطولة، إذ أنه أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم، وتمكن من العبور لدور الـ16، بعد الفوز على كوريا الجنوبية وكولومبيا.

وقالت حنان في تصريحات خاصة لمصراوي: "استعدينا جيدا لكأس العالم، وخضنا معسكرات كثيرة طوال العام، ولعبنا مع فرق كبرى منحتنا الثقة، للظهور بالمستوى الذي ظهرنا به في البطولة".

وأضافت: "الجميع قال إننا نفعل شيء "شكك فينا"، ولن نتخطى الدور الأول، لكننا أثبتنا العكس، وأن لدينا حلمًا ولا يوجد مستحيل، وما رأيناه في قطر مع منتخب الرجال كان دافعًا لنا".

واختتمت حنان: "تشجيع منتخب الرجال وأدائهم في قطر كان دافعا لنا، كنا نريد إدخال نفس الفرحة في قلوب الجماهير، رأينا كيف كانت الجماهير، وكيف يتفاعلون مع كل هدف، هذا منحنا الدافع لإسعادهم، فهم يستحقون أن نقدم تجربة تاريخية يقف عندها تاريخ كرة القدم النسائية، خاصة أنه أول كأس نلعبه، وهذا أمر لم يكن سهلًا".

