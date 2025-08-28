مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

3 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

0 0
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

1 0
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

1 0
20:30

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

"بهدف نجمة الأبيض السابقة".. مسار يضرب الزمالك بثلاثية في الدوري المصري للسيدات

07:15 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مسار والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مسار والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مسار والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مسار والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مسار والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مسار والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مسار والزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حقق فريق مسار فوزاً كبيراً على حساب الزمالك بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رايت تو دريم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات.

وسجلت ثلاثية مسار كل من أليس أوجيبي، لاعبة الزمالك السابقة، وحلا مصطفى، وياسمين عبد العزيز، ليؤكد الفريق حامل اللقب جاهزيته لمواصلة الدفاع عن لقبه.

في المقابل، خاض الزمالك المباراة بتشكيل ضم نورا عبد الحميد في حراسة المرمى، وماهيتاب حسني، علياء عطا الله، كونستانس أشيا، وروميساء أسامة في الدفاع، بينما قاد خط الوسط رحمة شعبان، أمنية عاطف وشروق إبراهيم، واعتمد الجهاز الفني في الهجوم على حنين هشام، رقية مصطفى وفيفامي ماي سراث.

ويأتي هذا السقوط بعد تعادل الزمالك السلبي في الجولة الأولى أمام SAK، في حين واصل مسار بدايته القوية بعدما تفوق في الجولة الافتتاحية على فريق رع بنتيجة 3-1.

ويُذكر أن مسار كان قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الأهلي، الذي أحرز لقب كأس مصر على حساب وادي دجلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مسار والزمالك سيدات الزمالك مسار الدوري المصري للسيدات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد يتراجع 2% في البنوك
المركزي: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية في 2025
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة