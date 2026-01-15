مجموعة نارية لمنتخب مصر في قرعة أمم أفريقيا للسيدات 2026 بالمغرب

كتب - نهى خورشيد

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس وحتى 3 أبريل، عن تواجد منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات نيجيريا وزامبيا ومالاوي.

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية مشاركة 16 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

وجاءت نتائج قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب – الجزائر – السنغال – كينيا

المجموعة الثانية: جنوب أفريقيا – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – تنزانيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا – زامبيا – مصر – مالاوي

المجموعة الرابعة: غانا – الكاميرون – مالي – كاب فيردي

وأقيمت مراسم سحب قرعة البطولة بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للرجال والمقامة حالياً في المغرب، وذلك بحضور أميرة يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.