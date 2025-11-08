إحصائيات تاريخية قبل افتتاح دوري أبطال أفريقيا للسيدات

سيواجه نادي إف سي 15 دي أجوستو(غينيا الاستوائية)، نظيره يواسفاس باماكوالمالي، في أول ظهور لهما في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وستكون هذه المواجهة ثالث لقاء يجمع بين أندية من غينيا الاستوائية ومالي في المرحلة النهائية من المنافسة.

وانتهت المواجهتان السابقتان بين البلدين بنفس النتيجة (1-1)، ففي المرتين مثل نادي أس ماندي المالي، أمام كل من، مالابو كينجز سنة 2021، وهوريكانس لايديز سنة 2023.

وجرت جميع المواجهات بين الأندية المالية والغينية الاستوائية في مرحلة المجموعات، وفي كل مرة تأهل فيها ممثلو البلدين.

إحصائيات قبل مباراة إف سي 15 دي أجوستو ويواسفاس باماكو

إف سي 15 دي أجوستو:

أصبح النادي ثالث ممثل لغينيا الاستوائية يبلغ المرحلة النهائية بعد، مالابو كينجز سنة 2021، وهوريكانس لايديز سنة 2023.

أفضل نتيجة حققها نادٍ من غينيا الاستوائية تبقى المركز الرابع الذي ناله، مالابو كينجز سنة 2021.

ودع نادي هوريكانس لايديز، المنافسة من دور المجموعات في نسخة 2023، بعد تحقيق تعادل واحد وتلقي هزيمتين.

انضمت غينيا الاستوائية بذلك إلى نيجيريا كأول بلدين يملكان ثلاثة أندية مختلفة تأهلت إلى المرحلة النهائية من البطولة.

لم يحقق أي نادٍ من غينيا الاستوائية الفوز في أول مباراة له في المنافسة:

2021: مالابو كينجز 0–3 هاساكاس لايديز (غانا)

2023: هوريكانس 1–1 أس ماندي (مالي)

من بين 8 مباريات خاضتها أندية غينيا الاستوائية في الأدوار النهائية، سجلت فوزًا واحدًا فقط: مالابو كينجز 3–0 وادي دجلة (2021)

تصدرت مهاجمته، آنا ماريا نجاما، قائمة الهدافات في التصفيات بخمسة أهداف

يواسفاس باماكو:

يُعد نادي يواسفاس، ثاني نادٍ من مالي يشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات، بعد نادي أس ماندي، (2021 و2023).

لم يسبق لـنادي آ أس ماندي، أن تجاوز مرحلة المجموعات، لكنها قدمت أداءً جيدًا في بعض المباريات:

2021: خسارتان أمام نادي وادي دجلة وهاساكاس لايديز، وتعادل أمام نادي مالابو كينجز

2023: تعادل أمام نادي هوريكانس، فوز 3–0 أمام نادي أمبيم داركوا وخسارة 0–2 أمام نادي الجيش الملكي المغربي

سيشكل تحقيق الفوز في أول مواجهة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات، إنجازًا تاريخيًا، إذ لم يسبق لأي نادٍ مالي أن فاز في مباراته الافتتاحية بالمرحلة النهائية

خلال مشاركتها الأولى سنة 2021، خسر نادي أس ماندي، مباراته الافتتاحية