مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

1 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

سيدات الأهلي يتعادلن مع زد إف سي في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

05:53 م 07/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأحمر
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 3
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 4
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 5
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 1
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 6
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 8
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 7
  • عرض 10 صورة
    سيدات الأهلي وزد 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي أمام نظيره زد إف سي، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة على ملعب زد بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وجاءت ثنائية سيدات المارد الأحمر بتوقيع كلاً من حبيبة عصام ولولو نصر

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل ضم مها الدمرداش في حراسة المرمى.

وفي الدفاع كل من ألكسندرا جورجيفيتش، نورا خالد، إيمان حسن، وثريا أشرف.

أما خط الوسط فتكوّن من لولو نصر، منة طارق، حبيبة عصام، ونور يوسف، بينما قادت الثنائي ميا داردن وميرسي أتوبرا خط الهجوم.

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكروي بالنادي الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، فيما يأتي زد في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الأهلي الأهلي وزد الدوري المصري الممتاز سيدات الأحمر الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو