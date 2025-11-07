سيدات الأهلي يتعادلن مع زد إف سي في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

"أول مصرية في التاريخ".. من هي حبيبة صبري المرشحة لجائزة "ذا بيست"؟

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي أمام نظيره زد إف سي، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة على ملعب زد بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وجاءت ثنائية سيدات المارد الأحمر بتوقيع كلاً من حبيبة عصام ولولو نصر

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل ضم مها الدمرداش في حراسة المرمى.

وفي الدفاع كل من ألكسندرا جورجيفيتش، نورا خالد، إيمان حسن، وثريا أشرف.

أما خط الوسط فتكوّن من لولو نصر، منة طارق، حبيبة عصام، ونور يوسف، بينما قادت الثنائي ميا داردن وميرسي أتوبرا خط الهجوم.

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكروي بالنادي الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، فيما يأتي زد في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.