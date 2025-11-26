"سيحكم الله بيننا".. أفضل حكمة أفريقية تعلن اعتزالها

أعلنت الحكمة الدولية المغربية، بشرى كربوب، اعتزالها التحكيم، بعد مسيرة استمرت لـ25 عاما.

وقالت بشرى كربوب، في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": " إلى السيد المحترم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة اعتزال، سيدي الرئيس المحترم أن جلالة الملك، حفظه الله بما وهبه الله من الحكمة البالغة والبصيرة النافذة ما فتي يعتلي ويدعو إلى العناية بالرياضيين خصوصا العنصر النسوي منهم، وهو ما تعكفون على تنزيله وتفعيله بجهودكم الكبيرة".

وأضافت: "سيدي الرئيس المحترم لقد مثلت بلدي أحسن تمثيل في مختلف المحافل الدولية كلما دعيت، معتزة بحضور اسم المملكة الشريفة في مختلف المناسبات الدولية القارية. وقد نلت هذا الشرف بفضل الجهود التي تبذلونها لخدمة الوطن، فكان دعمكم منذ بداية مشواري خير موجه لمسيرتي. إلا أنني سيدي الرئيس المحترم، وبأسف شديد، أجدني اليوم محاطة بممارسات من قبل مدير المديرية التقنية الوطنية للتحكيم وأعضائها قد أربكت المسير، وشــرشــت على الإنجازات السابقة والمنتظرة، بل وأجهزت على المشروع، مما دفعني اليوم للإقدام على اتخاذ قرار الاعتزال من ميدان قضيت فيه 25 سنة من عمري".

وأوضحت: "أشكركم سيدي الرئيس كل الشكر الجزيل، على إيمانكم بي، وعلى المساندة والدعم الذي أبديتموه لشخصي المتواضع حتى أبلغ ما بلغته اليوم. وأختم رسالتي، سفة على ذلك، بالقول في وجه من وقف بطريقي ما يلي:"يا من آذيتمونا ممعنين، لا تطمئنوا، فأنتم حاضرون في كل سجدة وفي كل صلاة، وسيحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وحسبي الله ونعم الوكيل".

من هي بشرى كربوب؟

جمعت بشرى كربوب، بين كونها حكما وأماً لابنة في السابعة من عمرها، وأصبحت حكمة دولية، عام 2016.

وتوجت بشرى كربوب، بجائزة أفضل حكمة أفريقية 2024، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأدارت العديد من المباريات الكبرى، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال إفريقيا ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفي مارس الماضي، قالت بشرى خلال حوار مع "كاف"، إنها مرشحة لكأس العالم للرجال 2026، وكأس العالم للسيدات 2027.

