شهدت مباراة نادي تشيلسي للسيدات ضد برشلونة، في دوري أبطال أوروبا للسيدات، واقعة غريبة بانقطاع التيار الكهربائي في الملعب.

نتيجة مباراة نادي تشيلسي للسيدات ضد برشلونة

تعادل نادي تشيلسي للسيدات مع برشلونة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في دوري أبطال أوروبا، لينهي تشيلسي سلسلة من المباريات دون فوز ضد برشلونة.

توقف مباراة تشيلسي للسيدات ضد برشلونة

توقفت مباراة تشيلسي للسيدات ضد برشلونة، قرابة 10 دقائق في الشوط الأول، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب "ستامفورد بريدج"، مما تسبب في قطع البث التلفزيوني، وتعطل تشغيل تقنية الفيديو.

ودخل تشيلسي بقيادة الفرنسية سونيا بومباستور، اللقاء، بعد الفوز في مباراة واحدة من 7 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح تشيلسي التسجيل عن طريق إيلي كاربنتر، في الدقيقة 16، لكنه لم يحافظ على تقدمه وتعادل برشلونة، عن طريق إيفا بايور في الدقيقة 24.

تصريحات مدربة تشيلسي بعد التعادل مع برشلونة

قالت سونيا بومباستور، مدربة تشيلسي في تصريحات عبر بي بي سي: "كنا الفريق الأفضل الليلة، قدمنا أداءً رائعًا وخلقنا العديد من الفرص. سجلنا هدفًا رائعًا. أنا سعيد، لكنني أشعر بالإحباط لأنه كان بإمكاننا الفوز بالمباراة".

وأضافت: "في كل مرة نلعب بهذه العقلية والأسلوب، يحتاج اللاعبون إلى معرفة مدى قدرتنا على أن نكون جيدين. لعبنا ضد خصم قوي، والجميع يعرف إمكانيات برشلونة. تقديم هذا الأداء ضدهم كان أمرًا إيجابيًا للغاية. إذا كنت تريد أن تكون مثاليًا، فيجب أن تكون سريريًا وهذا شيء نعمل عليه، ولن نتخلى عن هذا الجانب".

