استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 22-12-2025، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3860 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4965 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5790 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6615 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66150 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205726 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 01.42% إلى نحو 4400 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.