تعمل بالميثانول.. الصين تطلق أول ناقلة نفط خام ذكية في العالم

كتب : مصراوي

08:29 ص 22/12/2025

أول ناقلة نفط خام ذكية في العالم

وكالات


بدأت الصين تشغيل أول ناقلة نفط خام ضخمة في العالم تعمل بالميثانول، تحت اسم "كايتو"، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج شمال شرق البلاد، وفق تقرير للتلفزيون الصيني.

أوضح التقرير، أن الناقلة صُمّمت ووُلدت في شركة داليان لصناعة السفن "Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd"، التابعة لمجموعة الصين لصناعة بناء السفن "CSSC"، وهي مؤسسة حكومية.

ويبلغ طول "كايتو" نحو 333 مترا، وتتمتّع بقدرة على نقل ما يقارب 2.1 مليون برميل من النفط الخام.

وتتميّز السفينة باستخدام محرك ثنائي الوقود مصمم خصيصا للاعتماد على الميثانول، ما يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 92% مقارنةً بالسفن التي تعمل بالوقود التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، زُوِّدت "كايتو" بنظام ذكي متكامل يشمل منصة إدارة سفينة ذكية، ونظام ذكي للتحكم في الحمولة السائلة، وآخر مخصص لمراقبة وصيانة المحرك تلقائيا.

وتكفّل هذه التقنيات مجتمعةً بتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز السلامة، وتقليل استهلاك الوقود.

ومن المقرّر أن تُستخدم الناقلة في مسار تجاري يربط الصين بالشرق الأوسط، في خطوة تعكس التزام بكين بتبني حلول نقل بحري أكثر استدامة وذكاءً ضمن استراتيجيتها للوصول إلى الحياد الكربوني، وفقا لروسيا اليوم.

