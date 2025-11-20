مباريات الأمس
لاعبات الزمالك يلتقطن صورا مع خوان بيزيرا

كتب : هند عواد

02:19 م 20/11/2025
    رحمة شعبان لاعبة الزمالك تلتقط صورة مع خوان بيزيرا
    أميرة محمود لاعبة الزمالك تلتقط صورة مع خوان بيزيرا

التقطت لاعبات فريق كرة القدم النسائية بنادي الزمالك، صورا تذكارية مع محترف فريق الرجال، البرازيلي خوان بيزيرا.

وزار خوان بيزيرا، مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، والتقطت صورا مع أعضاء النادي، إذ أن الفريق لا يخوض مرانه بمقر النادي.

ونشرت رحمة شعبان لاعبة الفريق الأول لسيدات الزمالك، صورتها مع خوان بيزيرا عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، كما التقط الثنائي حبيبة محمود لاعبة فريق 2012 وأميرة محمود لاعبة فريق 2008، صورة مع البرازيلي.

