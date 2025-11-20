لاعبات الزمالك يلتقطن صورا مع خوان بيزيرا

التقطت لاعبات فريق كرة القدم النسائية بنادي الزمالك، صورا تذكارية مع محترف فريق الرجال، البرازيلي خوان بيزيرا.

وزار خوان بيزيرا، مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، والتقطت صورا مع أعضاء النادي، إذ أن الفريق لا يخوض مرانه بمقر النادي.

ونشرت رحمة شعبان لاعبة الفريق الأول لسيدات الزمالك، صورتها مع خوان بيزيرا عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، كما التقط الثنائي حبيبة محمود لاعبة فريق 2012 وأميرة محمود لاعبة فريق 2008، صورة مع البرازيلي.

