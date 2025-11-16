مباريات الأمس
أول تعليق من مدرب مسار بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : هند عواد

09:00 ص 16/11/2025

عبد الرحمن عايد مدرب مسار

تحدث عبد الرحمن عايد المدير الفني لسيدات مسار، عن تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، للمرة الثانية على التوالي.

وقال عبد الرحمن عايد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله على التأهل، إنجاز كبير لمصر ليس لمسار فقط، نحن نمثل مصر في البطولة، المباراة ظروفها كانت صعبة، يمكن أن يكون هذا أكثر لقاء صنعنا فيه فرص، لكن لم يحالفنا التوفيق، وكان من الممكن أن نسجل 5 أهداف".

وأضاف: "أشكر اللاعبات، لأنهن أخذن عهدا على أنفسهن بأن نفوز بالبطولة، ولم نفقد الأمل، وأحسنا الظن بالله لآخر دقيقة، والتغييرات أحدثت تأثيرا، فرح المهدي وميرال تسببتا في تنشيط المباراة، وفرح سجلت هدف التأهل، وهو 17 عاما فقط، وصعدتنا لنصف النهائي".

واختتم: "نحن يعتبر أصغر معدل أعمار في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحاليا نحن ضمن أفضل 4 فرق بالبطولة، والمباريات المقبلة ستعتمد على التفاصيل الصغيرة، وتحتاج التركيز من الجميع".

عبد الرحمن عايد سيدات مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات

