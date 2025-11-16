3 انسحابات وفوز بـ12 هدفًا.. غرائب الدوري المصري للسيدات

شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، إحدى غرائب المسابقة، بانسحاب فريق بعد مرور 50 دقيقة فقط.

وانسحب الطيران بعد مرور 50 دقيقة على مباراته مع الأهلي، وذلك بعد تأخره في النتيجة 12-0، واستخدم فريق الطيران حيلة "العدد القانوني" للهروب من العقوبة.

وجاء انسحاب الطيران بعد إصابة لاعبة الفريق ليصبح عدد اللاعبات في الملعب 6، وبالتالي ينتهي اللقاء بالنتيجة التي عليه.

ويُعتبر هذا الانسحاب الثالث للطيران، إذ إنه استخدم نفس الحيلة في مباراة الجولة الخامسة ضد بالم هيلز، عندما ذهب الفريق بـ7 ناشئات، وبعد استقبال 4 أهداف في 12 دقيقة، سقطت لاعبة، فأنهت حكم اللقاء المباراة بالنتيجة التي عليه.

والواقعة الغريبة الثالثة حدثت في الجولة الثامنة، عندما لم يذهب الفريق لملعب مباراة البنك الأهلي.