مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
19:00

إنجلترا

جميع المباريات

إعلان

3 انسحابات وفوز بـ12 هدفًا.. غرائب الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

08:00 ص 16/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الأهلي والطيران (6)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي والطيران (3)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي والطيران (2)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي والطيران (4)
  • عرض 6 صورة
    الأهلي والطيران (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، إحدى غرائب المسابقة، بانسحاب فريق بعد مرور 50 دقيقة فقط.

وانسحب الطيران بعد مرور 50 دقيقة على مباراته مع الأهلي، وذلك بعد تأخره في النتيجة 12-0، واستخدم فريق الطيران حيلة "العدد القانوني" للهروب من العقوبة.

وجاء انسحاب الطيران بعد إصابة لاعبة الفريق ليصبح عدد اللاعبات في الملعب 6، وبالتالي ينتهي اللقاء بالنتيجة التي عليه.

ويُعتبر هذا الانسحاب الثالث للطيران، إذ إنه استخدم نفس الحيلة في مباراة الجولة الخامسة ضد بالم هيلز، عندما ذهب الفريق بـ7 ناشئات، وبعد استقبال 4 أهداف في 12 دقيقة، سقطت لاعبة، فأنهت حكم اللقاء المباراة بالنتيجة التي عليه.

والواقعة الغريبة الثالثة حدثت في الجولة الثامنة، عندما لم يذهب الفريق لملعب مباراة البنك الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الممتاز للسيدات الأهلي نادي الطيران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا