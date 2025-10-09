مدرب منتخب مصر للسيدات يكشف لمصراوي استعداداته لمواجهة غانا

كشف أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، استعداداته لمباراة غانا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد رمضان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "سندخل في معسكر مفتوح ثم مغلق، مباراة غانا قوية، فهو منتخب مصنف رقم 3 أفريقيا، وفي النسخة الأخيرة عمل بطولة قوية، وتعادل مع المغرب في قبل النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح، لكنهم كانوا الأفضل، وفازوا على جنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث".

وأضاف: "عناصر منتخب غانا جميعهن لاعبات محترفات في أوروبا وأمريكا، أقوياء بدنيا وفنيا، لكننا لدينا مجموعة جيدة، نجهزهم، فنحن نعمل ونتعب والنتيجة متروكة لله، واستقريت على الأسماء التي ستكون معنا في المعسكر، ويمكن أن أضيف 4 أسماء جدد الفترة المقبلة".

وأوضح: "لا يوجد تغيير كبير في الأسماء، لأنه لا يوجد وقت، المباراة يوم 23 ويجب ضم لاعبات لديهن خبرة دولية ولعبن من قبل في التصفيات، و95% من الاختيارات ستكون عناصر سابقة، لأننا لا نمتلك وقت للتغيير".

واختتم أحمد رمضان: "عدم خوض معسكرات؟ أحيانا تكون الصعوبات من الخارج وأحيانا في الميزانية المخصصة للكرة النسائية، هناك مجموعة من العوامل، لكننا نركز حاليا في الملعب، لدينا لاعبات جيدات وعناصر مهمة".

