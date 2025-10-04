مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

غرائب دوري السيدات.. انتهاء مباراة بعد 12 دقيقة من بدايتها

كتب : هند عواد

05:30 م 04/10/2025

الطيران وبالم هيلز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز للسيدات واقعة غريبة بانتهاء مباراة بعد مرور 12 دقيقة فقط من انطلاقها.

وبدأ فريق الطيران مباراة بالم هيلز بـ8 لاعبات فقط من الناشئات، وبعد مرور 12 دقيقة استقبل 4 أهداف، قبل أن تُصاب إحدى اللاعبات وتنتهي المباراة بنتيجة 4-0.

وتشير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أنه لا يمكن بدء المباراة إذا كان عدد لاعبات أحد الفريقين أقل من 7، وفي حال وصول العدد إلى 7، ينتهي اللقاء بالنتيجة التي كانت عليها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غرائب الدوري المصري للسيدات الدوري المصري للسيدات الطيران وبالم هيلز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند