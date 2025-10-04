غرائب دوري السيدات.. انتهاء مباراة بعد 12 دقيقة من بدايتها

شهدت الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز للسيدات واقعة غريبة بانتهاء مباراة بعد مرور 12 دقيقة فقط من انطلاقها.

وبدأ فريق الطيران مباراة بالم هيلز بـ8 لاعبات فقط من الناشئات، وبعد مرور 12 دقيقة استقبل 4 أهداف، قبل أن تُصاب إحدى اللاعبات وتنتهي المباراة بنتيجة 4-0.

وتشير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أنه لا يمكن بدء المباراة إذا كان عدد لاعبات أحد الفريقين أقل من 7، وفي حال وصول العدد إلى 7، ينتهي اللقاء بالنتيجة التي كانت عليها.