أسفرت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للسيدات عن نتائج قوية ولافتة، أبرزها فوز وادي دجلة على الزمالك بسداسية، إلى جانب تفوق فريق مسار على الأهلي.

وحققت وادي دجلة فوزاً على نظيراتهن الزمالك بنتيجة 6-1 في اللقاء الذي أقيم على الملعب الفرعي بميت عقبة، ليرفعن رصيدهن إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

مسار يتفوق على الأهلي

وفي قمة أخرى مثيرة، نجح فريق مسار في التفوق على الأهلي بنتيجة 3-2 على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

وجاءت باقي نتائج الجولة..

فوز سيدات زد على اتحاد بسيون بنتيجة 9-3.

فوز بالم هيلز على الطيران 4-0.

فوز رع على المقاولون العرب 3-2.

فوز البنك الأهلي على المصري 2-1.

فوز مودرن سبورت على أي سي كا 2-0.