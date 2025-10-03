مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

نتائج الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات.. سداسية لدجلة وفوز مثير لمسار على الأهلي

كتب : نهي خورشيد

07:07 م 03/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مسار والأهلي 4
  • عرض 8 صورة
    مسار والأهلي 3
  • عرض 8 صورة
    مسار والأهلي 1
  • عرض 8 صورة
    سيدات دجلة
  • عرض 8 صورة
    سيدات وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    دجلة والزمالك 1
  • عرض 8 صورة
    دجلة والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للسيدات عن نتائج قوية ولافتة، أبرزها فوز وادي دجلة على الزمالك بسداسية، إلى جانب تفوق فريق مسار على الأهلي.

وحققت وادي دجلة فوزاً على نظيراتهن الزمالك بنتيجة 6-1 في اللقاء الذي أقيم على الملعب الفرعي بميت عقبة، ليرفعن رصيدهن إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

مسار يتفوق على الأهلي

وفي قمة أخرى مثيرة، نجح فريق مسار في التفوق على الأهلي بنتيجة 3-2 على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

وجاءت باقي نتائج الجولة..

فوز سيدات زد على اتحاد بسيون بنتيجة 9-3.

فوز بالم هيلز على الطيران 4-0.

فوز رع على المقاولون العرب 3-2.

فوز البنك الأهلي على المصري 2-1.

فوز مودرن سبورت على أي سي كا 2-0.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات نتائج الجولة الخامسة سيدات الزمالك سيدات مسار سيدات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي