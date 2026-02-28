مباريات الأمس
سيطرة للجيش الملكي.. أغلى 10 لاعبات في الدوري المغربي للسيدات

كتب : هند عواد

09:00 ص 28/02/2026
تتصدر سناء مسعودي، لاعبة الجيش الملكي المغربي للسيدات، وأفضل لاعبة في أفريقيا الموسم الماضي، قائمة أغلى 10 لاعبات في الدوري المغربي.

ووفقا لموقع " dmc sport" المغربي، تبلغ القيمة التسويقية لسناء مسعودي 80 ألف يورو، يليها في المركز الثاني زميلتها في الفريق زينب الرضواني.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبات في الدوري المغربي للسيدات، كالآتي:

1- سناء مسعودي – الجيش الملكي – 80 ألف يورو

2- زينب الرضواني – الجيش الملكي المغربي – 60 ألف يورو

3- ضحى المدني – الجيش الملكي المغربي – 55 ألف يورو

4- فاطمة تاكناوت – الجيش الملكي المغربي – 50 ألف يورو

5- حنان آيت الحاج – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

6- نهيلة بنزينة – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

7- زينب الروداني – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

8- هاجر سعيد – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

9- سلمي بوكرش – الفتح – 35 ألف يورو

10- سامية مفتاح - سبورتينغ الدار البيضاء – 35 ألف يورو

سناء مسعودي الجيش الملكي المغربي أغلى لاعبات في الدوري المغربي

