سيطرة للجيش الملكي.. أغلى 10 لاعبات في الدوري المغربي للسيدات

15 صورة من مران منتخب مصر للسيدات الأول في مدينة 6 أكتوبر

10 صور من مران منتخب الجزائر للسيدات في مصر

تتصدر سناء مسعودي، لاعبة الجيش الملكي المغربي للسيدات، وأفضل لاعبة في أفريقيا الموسم الماضي، قائمة أغلى 10 لاعبات في الدوري المغربي.

ووفقا لموقع " dmc sport" المغربي، تبلغ القيمة التسويقية لسناء مسعودي 80 ألف يورو، يليها في المركز الثاني زميلتها في الفريق زينب الرضواني.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبات في الدوري المغربي للسيدات، كالآتي:

1- سناء مسعودي – الجيش الملكي – 80 ألف يورو

2- زينب الرضواني – الجيش الملكي المغربي – 60 ألف يورو

3- ضحى المدني – الجيش الملكي المغربي – 55 ألف يورو

4- فاطمة تاكناوت – الجيش الملكي المغربي – 50 ألف يورو

5- حنان آيت الحاج – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

6- نهيلة بنزينة – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

7- زينب الروداني – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

8- هاجر سعيد – الجيش الملكي المغربي – 40 ألف يورو

9- سلمي بوكرش – الفتح – 35 ألف يورو

10- سامية مفتاح - سبورتينغ الدار البيضاء – 35 ألف يورو