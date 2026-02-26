بعثة المنتخب الجزائري النسائي تصل القاهرة استعدادًا لمواجهتي مصر

وصلت مساء اليوم الخميس، بعثة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم النسائية إلى مطار القاهرة الدولي، للدخول في معسكر تدريبي مغلق يتخلله مباراتان وديتان مع المنتخب المصري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الرياضي بين الاتحادين المصري والجزائري، إذ تمثل الوديتان فرصة للمنتخب الجزائري لاختبار جاهزيته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، المقررة في المغرب.

وتعتبر هذه المباريات الودية ذات أهمية كبيرة كونها المحطة الأخيرة للتحضيرات المكثفة قبل البطولة القارية، خاصة بعد أن أوقعت القرعة الجزائر في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب والسنغال وكينيا، فيما تقع مصر في المجموعة الثالثة مع نيجيريا وزامبيا ومالاوي.