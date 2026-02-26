مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

90 68
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

0 0
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بعثة المنتخب الجزائري النسائي تصل القاهرة استعدادًا لمواجهتي مصر

كتب : نهي خورشيد

09:52 م 26/02/2026 تعديل في 10:21 م

بعثة المنتخب الجزائري النسائي تصل القاهرة استعدادً

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت مساء اليوم الخميس، بعثة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم النسائية إلى مطار القاهرة الدولي، للدخول في معسكر تدريبي مغلق يتخلله مباراتان وديتان مع المنتخب المصري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الرياضي بين الاتحادين المصري والجزائري، إذ تمثل الوديتان فرصة للمنتخب الجزائري لاختبار جاهزيته قبل انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، المقررة في المغرب.

وتعتبر هذه المباريات الودية ذات أهمية كبيرة كونها المحطة الأخيرة للتحضيرات المكثفة قبل البطولة القارية، خاصة بعد أن أوقعت القرعة الجزائر في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب والسنغال وكينيا، فيما تقع مصر في المجموعة الثالثة مع نيجيريا وزامبيا ومالاوي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المنتخب الجزائري النسائي المنتخب الوطني المصري كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 كرة القدم النسائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
سفرة رمضان

احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
أخبار مصر

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
دراما و تليفزيون

تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة