مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

وديتان و5 محترفات.. كيف يستعد منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية للسيدات؟

كتب : هند عواد

09:05 ص 26/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للسيدات
  • عرض 9 صورة
    أميرة تريكة من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    نور عبد الواحد السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    نور عبد الواحد ومنار السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    شهد غنيم من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    جوي عماد وإيمان حسن من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 9 صورة
    جوي عماد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الأول للسيدات، بقيادة محمد كمال المدير الفني الجديد، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026، للمرة الثالثة في تاريخه في بعد نسختي 1998 و2016.

معسكر و5 محترفات

انطلق معسكر منتخب مصر الأول للسيدات، صباح اليوم الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن محمد كمال قائمته للمعسكر الحالي وشهدت وجود 30 لاعبة، بينهن 5 محترفات، وهن، ليلى شريف (الدنمارك)، دنا ندى (الدوري الأمريكي للجامعات)، نادية صوان (الدوري الكندي للجامعات)، سارة عصام (هال سيتي الإنجليزي) وسامية آدم (لوستيناو دورنبيرن النمساوي).

وديتان لمنتخب مصر

يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد منتخب الجزائر، استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026، يومي 28 فبراير الحالي و29 مارس المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء 25 فبراير، ويستمر حتى يوم 3 مارس المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للسيدات منتخب مصر مصر والجزائر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
بأفضل الكاميرات والمواصفات.. Oppo تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد
أخبار و تقارير

بأفضل الكاميرات والمواصفات.. Oppo تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد
مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
أخبار وتقارير

مجدي الجلاد يعاتب إبراهيم عيسى بسبب "الإسراء والمعراج".. ماذا قال؟
باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
أخبار مصر

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
رمضان ستايل

لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر