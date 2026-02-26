وديتان و5 محترفات.. كيف يستعد منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية للسيدات؟

لم يفرقهما سوى الاعتزال.. حكاية "ريهام ووسام" أول توأم في تاريخ الكرة النسائية

يستعد منتخب مصر الأول للسيدات، بقيادة محمد كمال المدير الفني الجديد، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026، للمرة الثالثة في تاريخه في بعد نسختي 1998 و2016.

معسكر و5 محترفات

انطلق معسكر منتخب مصر الأول للسيدات، صباح اليوم الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن محمد كمال قائمته للمعسكر الحالي وشهدت وجود 30 لاعبة، بينهن 5 محترفات، وهن، ليلى شريف (الدنمارك)، دنا ندى (الدوري الأمريكي للجامعات)، نادية صوان (الدوري الكندي للجامعات)، سارة عصام (هال سيتي الإنجليزي) وسامية آدم (لوستيناو دورنبيرن النمساوي).

وديتان لمنتخب مصر

يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد منتخب الجزائر، استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026، يومي 28 فبراير الحالي و29 مارس المقبل.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء 25 فبراير، ويستمر حتى يوم 3 مارس المقبل.