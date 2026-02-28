موعد مباراة منتخب مصر للسيدات والجزائر الودية

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، لمواجهة نظيره الجزائري، مساء اليوم، في لقاء ودي استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026.

موعد مباراة مصر والجزائر

تقام مباراة منتخب مصر للسيدات والجزائر الودية، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

ودخل منتخب الجزائر للسيدات في معسكر مغلق يمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف"، قبل يومين، كجزء من التحضيرات التي تسبق نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، المقرر إقامتها في المغرب.

