انطلاق معسكر منتخب الجزائر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات

15 صورة من مران منتخب مصر للسيدات الأول في مدينة 6 أكتوبر

انطلق معسكر منتخب الجزائر للسيدات، أمس الأربعاء، في مركز "سيدي موسى للشروع"، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، في المغرب، خلال الفترة من 17 مارس المقبل، حتى 3 أبريل 2026.

ويستعد منتخب الجزائر للسيدات، لمواجهة مصر وديا، يومي 28 فبراير الحالي و29 مارس المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا.

ومن جانبه، انطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد كمال، أمس الأربعاء، ويستمر حتى يوم 3 مارس المقبل.

