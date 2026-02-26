مباريات الأمس
انطلاق معسكر منتخب الجزائر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات

كتب : هند عواد

01:19 م 26/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (11)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (13)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (4)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (2)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (3)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (12)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (7)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (9)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (5)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (8)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الجزائر للسيدات (6)

انطلق معسكر منتخب الجزائر للسيدات، أمس الأربعاء، في مركز "سيدي موسى للشروع"، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، في المغرب، خلال الفترة من 17 مارس المقبل، حتى 3 أبريل 2026.

ويستعد منتخب الجزائر للسيدات، لمواجهة مصر وديا، يومي 28 فبراير الحالي و29 مارس المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا.

ومن جانبه، انطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد كمال، أمس الأربعاء، ويستمر حتى يوم 3 مارس المقبل.

