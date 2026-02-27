مباريات الأمس
10 صور من مران منتخب الجزائر للسيدات في مصر

كتب : هند عواد

10:47 ص 27/02/2026
خاض الفريق الأول لمنتخب الجزائر للسيدات، مرانه الأول في مصر، مساء أمس، بعد الوصول القاهرة، استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر للسيدات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من وصول لاعبات الجزائر إلى مصر، وخوضهن المران الأول.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد الجزائر، يومي 28 فبراير و 2 مارس 2026.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، يوم 17 مارس المقبل، في المغرب، بمشاركة منتخبي مصر والجزائر.

منتخب الجزائر مصر والجزائر منتخب مصر للسيدات كأس الأمم الأفريقية

