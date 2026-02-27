10 صور من مران منتخب الجزائر للسيدات في مصر

15 صورة من مران منتخب مصر للسيدات الأول في مدينة 6 أكتوبر

خاض الفريق الأول لمنتخب الجزائر للسيدات، مرانه الأول في مصر، مساء أمس، بعد الوصول القاهرة، استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الجزائر للسيدات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من وصول لاعبات الجزائر إلى مصر، وخوضهن المران الأول.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين ضد الجزائر، يومي 28 فبراير و 2 مارس 2026.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، يوم 17 مارس المقبل، في المغرب، بمشاركة منتخبي مصر والجزائر.

