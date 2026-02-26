15 صورة من مران منتخب مصر للسيدات الأول في مدينة 6 أكتوبر

لم يفرقهما سوى الاعتزال.. حكاية "ريهام ووسام" أول توأم في تاريخ الكرة النسائية

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية معسكره المغلق بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، إذ خاض الفريق أولى حصصه التدريبية مساء الأربعاء ضمن خطة الإعداد المكثفة لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 المقرر إقامتها في المغرب.

وقاد محمد كمال المدير الفني للمنتخب، المران الافتتاحي الذي ركز في بدايته على الجوانب البدنية ورفع معدلات اللياقة قبل الانتقال تدريجياً إلى التدريبات المهارية والتكتيكية.

وشملت الفقرة الفنية تدريبات خاصة ببناء اللعب من الخلف، وتنظيم التحولات بين الدفاع والهجوم في إطار سعي الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل الاستحقاق القاري المرتقب.

وسادت أجواء من الجدية والتركيز بين اللاعبات اللاتي أظهرن رغبة قوية في إثبات الذات وحجز مكان ضمن القائمة النهائية المشاركة في البطولة في ظل المنافسة الشرسة داخل المعسكر.

وشهد المران حضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم الذي حرص على الاجتماع باللاعبات لتحفيزهن، مؤكداً ثقته في قدرتهن على تمثيل الكرة النسائية المصرية بصورة مشرفة في المحفل القاري.

كما نقل عزام دعم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، مشدداً على التزام الاتحاد بتوفير كل سبل الدعم الفني والإداري لضمان إعداد مثالي قبل التوجه إلى المغرب.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مواجهتين وديتين قويتين أمام منتخب الجزائر يومي 28 فبراير و2 مارس، ضمن البرنامج التحضيري الموضوع لرفع الجاهزية البدنية وتعزيز التفاهم التكتيكي بين عناصر الفريق