مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

15 صورة من مران منتخب مصر للسيدات الأول في مدينة 6 أكتوبر

كتب : نهي خورشيد

01:41 ص 26/02/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (9)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (7)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (8)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (5)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (4)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (6)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (3)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (2)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (14)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (13)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (11)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (12)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر للسيدات (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية معسكره المغلق بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، إذ خاض الفريق أولى حصصه التدريبية مساء الأربعاء ضمن خطة الإعداد المكثفة لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 المقرر إقامتها في المغرب.

وقاد محمد كمال المدير الفني للمنتخب، المران الافتتاحي الذي ركز في بدايته على الجوانب البدنية ورفع معدلات اللياقة قبل الانتقال تدريجياً إلى التدريبات المهارية والتكتيكية.

وشملت الفقرة الفنية تدريبات خاصة ببناء اللعب من الخلف، وتنظيم التحولات بين الدفاع والهجوم في إطار سعي الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل الاستحقاق القاري المرتقب.

وسادت أجواء من الجدية والتركيز بين اللاعبات اللاتي أظهرن رغبة قوية في إثبات الذات وحجز مكان ضمن القائمة النهائية المشاركة في البطولة في ظل المنافسة الشرسة داخل المعسكر.

وشهد المران حضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم الذي حرص على الاجتماع باللاعبات لتحفيزهن، مؤكداً ثقته في قدرتهن على تمثيل الكرة النسائية المصرية بصورة مشرفة في المحفل القاري.

كما نقل عزام دعم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، مشدداً على التزام الاتحاد بتوفير كل سبل الدعم الفني والإداري لضمان إعداد مثالي قبل التوجه إلى المغرب.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مواجهتين وديتين قويتين أمام منتخب الجزائر يومي 28 فبراير و2 مارس، ضمن البرنامج التحضيري الموضوع لرفع الجاهزية البدنية وتعزيز التفاهم التكتيكي بين عناصر الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران منتخب مصر للسيدات كأس الأمم الأفريقية للسيدات المغرب محمد كمال المدير الفني للمنتخب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
اقتصاد

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
شئون عربية و دولية

مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
إبراهيم عيسى: الفصل بين الدين والسياسة أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الفصل بين الدين والسياسة أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2026
مدارس

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2026
تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني ويقبل رأسه (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"