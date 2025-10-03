مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

خيتافي

سيدات دجلة يكتسحن الزمالك بسداسية في الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

06:51 م 03/10/2025
  • عرض 4 صورة
    دجلة والزمالك
    سيدات وادي دجلة
    دجلة والزمالك

اكتسحت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة نظيراتهن في الزمالك بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت سداسية الفريق الدجلاوي بتوقيع نهى الصلح، جوي عماد، بسنت، جيهان الصلح، الغانية جلاديس أمفوييا وأديرا، فيما جاء هدف الأبيض عن طريق تابو.

وبهذه النتيجة رفعت سيدات وادي دجلة رصيدهن إلى 12 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري السيدات، فيما تجمد رصيد سيدات الزمالك عند النقطة 4، في المركز الثاني عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دجلة والزمالك سيدات وادي دجلة سيدات الزمالك الدوري المصري للسيدات الكرة النسائية

