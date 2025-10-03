سيدات دجلة يكتسحن الزمالك بسداسية في الدوري المصري

اكتسحت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة نظيراتهن في الزمالك بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت سداسية الفريق الدجلاوي بتوقيع نهى الصلح، جوي عماد، بسنت، جيهان الصلح، الغانية جلاديس أمفوييا وأديرا، فيما جاء هدف الأبيض عن طريق تابو.

وبهذه النتيجة رفعت سيدات وادي دجلة رصيدهن إلى 12 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري السيدات، فيما تجمد رصيد سيدات الزمالك عند النقطة 4، في المركز الثاني عشر.