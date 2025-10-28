مباريات الأمس
بث مباشر مباراة مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

07:15 م 28/10/2025
كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره غانا، حاليا على ملعب أكرا الرياضي بغانا، في إطار منافسات إياب المرحلة الثانية والنهائية من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات.

ويمكن متابعة المباراة من خلال الرابط التالي.

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، من غانا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بأكثر من 3 أهداف للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، للمرة الثالثة في تاريخه، إذ أن الفوز بثلاثة أهداف فقط، يؤدي إلى وصول المباراة لركلات الجزاء.

وتأهل منتخب مصر للسيدات إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، مرتين فقط، الأولى نسخة 1998 والثانية نسخة 2016، أي قبل 9 سنوات.

