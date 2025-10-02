تستأنف مباريات الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، عصر اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشهدت فترة التوقف الدولي فوز منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، ذهابًا وإيابًا، والتأهل إلى الدور المقبل من تصفيات كأس العالم.

ويحل بيراميدز ضيفًا على إنبي، في الثالثة والنصف عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات.

ويدير مباراة بيراميدز وإنبي تحكيميًا، آية عبد الحكيم، ويعاونها كلٌّ من سهام فؤاد كمساعد أول، وسارة علاء كمساعد ثانٍ، ونورهان بدر كحكم رابع.

وتقام باقي مباريات الجولة الخامسة، غدًا الخميس، كالآتي:

مودرن سبورت - SAK

وادي دجلة - الزمالك

البنك الأهلي - المصري البورسعيدي

رع - المقاولون العرب

اتحاد بسيون - زد

بالم هيلز - الطيران

الأهلي - مسار

