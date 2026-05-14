تعد جورجينا رودريجيز الداعم الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كل مكان وزمان أيضًا، بداية من ظهورها معه للمرة الأولى خلال تواجده في إسبانيا، مرورا بتنقله ما بين إسبانيا وإنجلترا، وصولا إلى تواجده في الدوري البرتغالي.

آخر ظهور لـ جورجينا في المدرجات لدعم كريستيانو رونالدو

وتخطف عارضة الأزياء الإسبانية الأنظار بقوة حينما تظهر في المدرجات لدعم الدون، كان آخرها ظهورها في مباراة النصر والهلال أول أمس بالدوري السعودي.

وظهرت جورجينا وهى تتفاعل بشكل كبير مع أجواء المباراة، من داخل مدرجات ستاد الأول بارك، بشكل خاص أثناء لحظة استبدال النجم البرتغالي في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث ظهرت جورجينا وهى توجه له التحية بقوة أثناء استبداله.

وظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية، في مباراة النصر والهلال، وهى ترتدي كوفية تحمل شعار نادي النصر، مما أثار تفاعلا كبيرا من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جورجينا في مدرجات الملاعب السعودية، حيث أنها ظهرت في أكثر من مناسبة بهدف دعم الدون، بالإضافة إلى أنها كانت حاضرة خلال حفل تقديم رونالدو لاعبا في النصر، وسط احتفالات كبيرة من جماهير الهلال آنذاك.

جورجينا دائمة الحضور رفقة رونالدو

واعتادت جورجينا على التواجد في المدرجات باستمرار لدعم النجم البرتغالي، سواء خلال رحلة احترافه الأوروبية، أو عند انضمامه للدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

ومن أبرز لحظات جورجينا في الملاعب، كانت حينما ظهرت في مباراة البرتغال وروسيا في مونديال 2018 وهى ترتدي قميص المنتخب البرتغالي، على الرغم من أنها تحمل الجنسية الإسبانية، إلا أنها فضلت دعم رونالدو ومنتخب البرتغال عن الدولة التي تحمل جنسيتها.

أول ظهور لـ جورجينا لدعم رونالدو في الملاعب

ويعود الظهور الأول لجورجينا مع رونالدو في الملعب، إلى عام 2016، حينما ظهرت معه في مدرجات سانتياجو برنابيو، خلال متابعة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني.

