جورجينا تنشر صورة لكريستيانو رونالدو مع ابنته في الجيم

نشرت جورجينا رودريجيز خطيبة نجم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي صورة لزوجها برفقة ابنتها بالجيم.

وكتبت جورجينا رودريجيز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الأربعاء، على صورة لكريستيانو رونالدو وابنته "بابا".

وغاب كريستيانو رونالدو عن الملاعب في المباريات الأخيرة مع نادي النصر في دوري أبطال آسيا ودوري روشين.

وهدد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف نادي النصر السعودي لعدم المساواة في صندوق الاستثمارات السعودي.

ويذكر أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة.