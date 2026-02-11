مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

1 0
21:45

لايبزيج

جورجينا تنشر صورة لكريستيانو رونالدو مع ابنته في الجيم

كتب : محمد الميموني

09:44 م 11/02/2026

جورجينا رودريجيز

نشرت جورجينا رودريجيز خطيبة نجم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي صورة لزوجها برفقة ابنتها بالجيم.

وكتبت جورجينا رودريجيز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " اليوم الأربعاء، على صورة لكريستيانو رونالدو وابنته "بابا".

وغاب كريستيانو رونالدو عن الملاعب في المباريات الأخيرة مع نادي النصر في دوري أبطال آسيا ودوري روشين.

وهدد كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف نادي النصر السعودي لعدم المساواة في صندوق الاستثمارات السعودي.

ويذكر أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة.

رونالدو مع ابنته في الجيم

