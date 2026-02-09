يُعدّ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم دخلًا، في ظل عقده المالي الكبير مع النادي الملكي، إلى جانب ما كان يتقاضاه سابقًا خلال فترته مع باريس سان جيرمان.

كم يبلغ راتب فايزة العماري والدة كيليان مبابي؟

وتنعكس هذه الثروة الكبيرة على والدته فايزة العماري، التي تتولى مهام وكالته، حيث تحصل على راتب سنوي ضخم نظير إدارة شؤون مسيرته الاحترافية.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، تتقاضى فايزة العماري مبلغ 4.5 مليون يورو صافية سنويًا مقابل خدماتها كوكيلة لابنها.

وتُعد هذه القيمة مرتفعة للغاية، إذ يفوق راتب العماري رواتب 7 من لاعبي ريال مدريد الحاليين، وهم: راؤول أسينسيو، فرانكو ماستانتونو، جونزالو جارسيا، أندري لونين، فران جارسيا، أردا جولر، وإبراهيم دياز.

كما لعبت والدة مبابي دورًا محوريًا في النزاع القانوني الذي جمع نجلها مع باريس سان جيرمان، وهي القضية التي تضمنت مطالبات مالية بملايين اليوروهات، وانتهت بإلزام النادي الفرنسي بسداد 60 مليون يورو مستحقات متأخرة بين أجور ومكافآت للاعب.