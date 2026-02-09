مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كالياري

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
15:45

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل

- -
18:00

الشــارقة

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
18:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

رقم ضخم.. كم يبلغ راتب فايزة العماري والدة كيليان مبابي؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:07 ص 09/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فايزة العماري مع نجلها مبابي
  • عرض 8 صورة
    فايزة العماري
  • عرض 8 صورة
    فايزة العماري والدة كيليان مبابي مع زوجها وابنها
  • عرض 8 صورة
    مبابي ووالدته فايزة العماري
  • عرض 8 صورة
    فايزة العماري مع كليان مبابي
  • عرض 8 صورة
    فايزة العماري
  • عرض 8 صورة
    مبابي ووالدته فايزة العماري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يُعدّ النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم دخلًا، في ظل عقده المالي الكبير مع النادي الملكي، إلى جانب ما كان يتقاضاه سابقًا خلال فترته مع باريس سان جيرمان.

كم يبلغ راتب فايزة العماري والدة كيليان مبابي؟

وتنعكس هذه الثروة الكبيرة على والدته فايزة العماري، التي تتولى مهام وكالته، حيث تحصل على راتب سنوي ضخم نظير إدارة شؤون مسيرته الاحترافية.

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية، تتقاضى فايزة العماري مبلغ 4.5 مليون يورو صافية سنويًا مقابل خدماتها كوكيلة لابنها.

وتُعد هذه القيمة مرتفعة للغاية، إذ يفوق راتب العماري رواتب 7 من لاعبي ريال مدريد الحاليين، وهم: راؤول أسينسيو، فرانكو ماستانتونو، جونزالو جارسيا، أندري لونين، فران جارسيا، أردا جولر، وإبراهيم دياز.

كما لعبت والدة مبابي دورًا محوريًا في النزاع القانوني الذي جمع نجلها مع باريس سان جيرمان، وهي القضية التي تضمنت مطالبات مالية بملايين اليوروهات، وانتهت بإلزام النادي الفرنسي بسداد 60 مليون يورو مستحقات متأخرة بين أجور ومكافآت للاعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

والدة مبابي مبابي فايزة العماري راتب والدة مبابي ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إحباط تركيا عملية "بيجر" جديدة.. كيف تحارب إسرائيل خصومها عبر خلايا
شئون عربية و دولية

بعد إحباط تركيا عملية "بيجر" جديدة.. كيف تحارب إسرائيل خصومها عبر خلايا
نشرة منتصف الليل| ارتفاع كبير في الحرارة.. وملامح التعديل الوزاري المرتقب
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| ارتفاع كبير في الحرارة.. وملامح التعديل الوزاري المرتقب

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
زووم

موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)