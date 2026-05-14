قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في محادثاتها مع إيران بشأن الحرب.

أشار فانس خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه لا يزال من المبكر الجزم بكون هذا التقدم كافيا لضمان عدم تمكن إيران مطلقا من امتلاك سلاح نووي.

وذكر فانس، أنه قضى وقتا طويلا على الهاتف صباح الأربعاء مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى عدد من أصدقائنا في العالم العربي.

وقال: "أعتقد أننا نحرز تقدما، لكن السؤال الجوهري هو: هل سنحرز تقدما كافيا يلبي الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟".

ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية لإنهاء الحرب متباعدة للغاية، بعد أكثر من شهر على بدء سريان وقف إطلاق النار الهش.

فقد دعت واشنطن طهران إلى التخلي عن ⁠برنامجها النووي وإنهاء إغلاق المضيق، في حين طالبت إيران بتعويضات ‌عن أضرار الحرب، وإنهاء الحصار الأمريكي، ووقف القتال على جميع الجبهات، ومنها لبنان.

ووصف ترامب هذه المطالب بأنها "هراء".

وتعثرت جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين استضافتها إسلام آباد، بينما فشلت الترتيبات لعقد جولة أخرى في العاصمة الباكستانية أيضا، وفقا لسكاي نيوز.