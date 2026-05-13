داخل قصور بملايين الدولارات، يعيش عدد من نجوم كرة القدم العالميين حياة مرفهة خارج أرضية الملعب، بداية من ليونيل ميسي في ميامي، قصر كريستيانو رونالدو في السعودية وصولا إلى فيلا النجم المصري محمد صلاح في إنجلترا.

ويسلط موقع مصراوي في هذا التقرير الضوء، على أبرز منازل نوم كرة القدم حول العالم وبشكل خاص في الملاعب الأوروبية.

منزل ليونيل ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية

ومع انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في يوليو 2023، قادما من باريس سان جيرمان، حرص على شراء قصرا فخما للعيش به في مدينة ميامي الأمريكي.

ويقع منزل ليونيل ميسي في شمال مدينة شمال فورت لودرديل الأمريكية، تبلغ قيمته أكثر من 10 مليون دولار، تبلغ مساحته 10 و500 متر ويتكون من 10 غرف نوم، طبقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق.

منزل كريستيانو رونالدو في السعودية

وعلى غرار منافسه المباشر طوال السنوات الماضية في كرة القدم، حرص كريستيانو رونالدو على شراء منزلا فاخرا في السعودية، عقب انتقاله إلى النصر السعودي مباشرة في يناير من عام 2023.

وبحث رونالدو عن الهدوء بشكل كبير، لذلك أقبل على شراء فلتين في منتجع نجومة، تبلغ قيمة كل فيلا فيما مبلغ 15 مليون ريال سعودي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق.

ولا يمكن الوصول منتجع نجومة الذي يتواجد فيها منزل النجم البرتغالي، لا يمكن الوصول إلهي إلا عبر قوارب خاصة أو طائرات مائية مما يزيد من حالة الهدوء والخصوصية التي يتمتع بها المكان.

منزل محمد صلاح في ليفربول

ومنذ انتقال محمد صلاح لليفربول في عام 2017، بات النجم الأول للفريق بل وأصبح رمزا كبيرا للمدينة، لذا قام بشراء منزل في المدينة ليكون بالقرب من النادي وكذلك وسط الجماهير، التي جعلته أسطورة حية للفريق.

ويعيش صلاح في مدينة ليفربول، في منزلا يتميز بالفخامة المعمارية العالية، إذ يتكون من ثلاثة طوابق، يضم حديقة خاصة ومسبحين، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية، تبلغ مساحة منزل النجم المصري 4733 مترا.

منزل كليان مبابي في مدريد

وذكرت صحيفة الميرور البريطانية أن النجم الفرنسي كليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد في يوليو من عام 2024، قام بشراء منزلا في أحد المنتجعات السكنية المميزة داخل إسبانيا، التي تضم عدد كبير من نجوم كرة القدم المتواجدين بالدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة ميرور أن النجم الفرنسي، يعيش في قصر تبلغ قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني، يضم 8 غرف نوم، قاعة سينما ومسبحا.

ويحتوي منزل النجم الفرنسي، على العديد من المناطق المتعلقة بالترفيه والرياضة، حيث يضم ملعبا لكرة القدم، ملعب جولف، بالإضافة إلى ملعب لكرة السلة.

