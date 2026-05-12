رد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الإعلامي السعودي وليد الفراج، بشأن رسالته لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

رسالة من وليد الفراج لمحمد صلاح

أثار وليد الفراج الجدل بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "أتمني للنجم الكبير محمد صلاح ختام مثالي لمسيرته الملهمة التي قام بها في إنجلترا ،البقاء في أوروبا أو أمريكا سيكون مناسبا له اكثر من احترافه في الشرق الأوسط".

وأضاف: "صلاح لم يعد يناسب خطط روشن المقبلة، سيطالب بما كان يقدمه قبل 3 سنوات وجمهورنا لا يرحم ولا أظنه يحتاج هذا الضغط الآن".

ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بالاتفاق بين الطرفين وقبل موسم من نهاية تعاقده.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يرد على وليد الفراج

كتب محمد مراد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وانا بقول للأستاذ وليد، مش بعد التاريخ الطويل والعريق والأرقام القياسية لصلاح في أقوى دوري في العالم بلا منازع، أكيد مش محتاج نصيحة حد".

وأضاف: "هو عارف كويس هو بيعمل ايه، وأعتقد أن الـ3 سنين اللي فاتوا دوري روشن كانوا نفسهم يتعاقدوا مع صلاح واللي أكيد كان هيضيف كتير للدوري السعودي".

