كشف الثنائي هشام حنفي نجم الأهلي السابق وزوجته الإعلامية مها السنباطي، كواليس علاقتهما وقصة زواجهما.

هشام حنفي وزوجته يرويان قصة زواجهما





وقالت مها في تصريحات عبر برنامج" سحور النجوم":"الموضوع ما أخدش مع هشام وقت خالص أسبوع واحد وقال لي هخطبك، هو فيه ميزة إنه على طبيعته ومش من الشخصيات اللي بتخبي وبيبان عليه كل حاجة، فمش محتاجة أقعد أفكر هو ده مخبى إيه؟ طب يمكن بيمثل؟ لاهو مش كده".

وأضافت:"بعدها بأسبوع بالضبط قال لي أنا عايز أخطبك، فقلت له إحنا تخطبني إيه؟ إحنا لسه بدري قوي على الكلام ده، فقال لي لا ليه؟ أنا شايفك كويسة ومناسبة وأنا بحبك وأنا قلت له يا عم بتحبني إيه إحنا بقالنا أسبوع نعرف بعض".

وتابعت حديثها:"وكان معاه شوية هدايا وأنا بموت في الهدايا، الهدايا يا جماعة بتخلي الواحد يوافق على طول وفرحت بيها جداً".

وعن أول هدية كشف هشام:"جبتها كانت من براند كبير كانت شنطة وهي جابت لي محفظة، عشان أحط فيها الفلوس:

وبسؤاله عن مها قال نجم الأحمر السابق:" بحب حنيتها ضحكتها هي مش بتحب الزعل خالص بصراحة دايماً بتحب إنها ماتكونش نكدية لكن ممكن نزعل طبعاً بيبقى فيه زعل لو حصل موقف، ممكن تقول خلاص كل واحد يروح في حتة ننزل من البيت مثلاً عشان الموضوع يهدي".

وأكمل نجم الأهلي:"عشان كده أنا على طول بكون بره هي على طول بتهدي الدنيا، وأنا بصراحة برضه ببقى هديت مفيش عندي موضوع إني أشيل".

وبسؤالها عن صفقاته قالت:"إنه بيزعل جامد بس بيصفى بسرعة وبقدر أصالحه بسرعة، حتى لو هو متضايق جداً".

وأتمت حديثها قائلة:"أنا اللي ببدأ بالكلام وأنا اللي بصالح على طول هشام ما بيغلطش لو سمحتوا هشام ما بيغلطش، برج الأسد ده ما بيغلطش، بس أنا بغلط كتير بس في الآخر أنا اللي بصالح".

