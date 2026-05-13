الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

بعد احتفاله بعلمهم.. رسالة من الاتحاد الفلسطيني لـ لامين يامال

كتب : هند عواد

12:06 ص 13/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لامين يامال بعلم فلسطين (3)
  • عرض 4 صورة
    لامين يامال بعلم فلسطين (2)
  • عرض 4 صورة
    لامين يامال بعلم فلسطين (3)

وجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الشكر للإسباني، لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، بعد موقفه خلال الاحتفال بالتتويج بالدوري الإسباني.

ورفع لامين يامال، صاحب الأصول المغربية، علم فلسطين خلال الاحتفال مع برشلونة في حافلة مكشوفة، بالتتويج بالدوري الإسباني.

الاتحاد الفلسطيني يشكر لامين يامال

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لامين يامال، وكتب: "من فلسطين.. شكراً لمين يامال".

وانتقد هانسي فليك، مدرب برشلونة، تصرف لامين يامال، وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "تحدثت مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

وأضاف: "ما رأيته في احتفالات جماهير برشلونة بالأمس بعد حصد لقب الدوري، كان مؤثرا للغاية، نحن نلعب كرة القدم من أجل إسعاد الجماهير".

هل يجوز إرسال صور خاصة للزوج المسافر؟.. أستاذة بالأزهر توضح
