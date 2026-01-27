"مباريات فريقه المفضل".. وليد الفراج ينشر صورة إنسانية لوالده ويعلق

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن والده لا يزال يحرص على متابعة فريقه المفضل النصر، بالرغم من الأزمة الصحية الكبيرة، التي عانى منها خلال الـ3 سنوات الماضية.

ونشر الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لوالده وهو يلازم الفراش بسبب مرضه، ولكنه يتابع مباراة فريقه المفضل النصر السعودي.

وكتب الفراج عبر منصة "X": "بالرغم من أن والدي حفظه الله في السرير، منذ 3 سنوات لأسباب صحية إلا أن مباريات فريقة المفضل النصر تظل أمتع لحظاته أمام التلفزيون، الله يا يسعدك يا أبو وليد".

ويذكر أن وليد الفراج، يقدم برنامج عبر قناة "إم بي سي أكشن"، يهتم بالشأن الرياضي وهو برنامج "أكشن مع وليد".

والجدير بالذكر، أن النصر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

بالرغم من والدي حفظة الله في السرير منذ 3 سنوات لأسباب صحية إلا أن مباريات فريقة المفضل النصر تظل أمتع لحظاته أمام التلفزيون ، الله يا يسعدك يا أبو وليد 💛💙 pic.twitter.com/5BHNytYt9d — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 26, 2026

