الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

"مباريات فريقه المفضل".. وليد الفراج ينشر صورة إنسانية لوالده ويعلق

كتب : مصراوي

01:29 ص 27/01/2026
    وليد الفراج
    وليد الفراج مقدم برامج على قناة إم بي سي أكشن بالسعودية
    وليد الفراج
    عمرو أديب ووليد الفراج
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن والده لا يزال يحرص على متابعة فريقه المفضل النصر، بالرغم من الأزمة الصحية الكبيرة، التي عانى منها خلال الـ3 سنوات الماضية.

ونشر الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لوالده وهو يلازم الفراش بسبب مرضه، ولكنه يتابع مباراة فريقه المفضل النصر السعودي.

وكتب الفراج عبر منصة "X": "بالرغم من أن والدي حفظه الله في السرير، منذ 3 سنوات لأسباب صحية إلا أن مباريات فريقة المفضل النصر تظل أمتع لحظاته أمام التلفزيون، الله يا يسعدك يا أبو وليد".

ويذكر أن وليد الفراج، يقدم برنامج عبر قناة "إم بي سي أكشن"، يهتم بالشأن الرياضي وهو برنامج "أكشن مع وليد".

والجدير بالذكر، أن النصر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

"مبلغ ضخم لإنهاء التعاقد".. والد أشرف داري يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله عن الأهلي

"في مباراة درامية".. الأهلي يهزم الزمالك بدوري سوبر السلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد الفراج النصر السعودي الدوري السعودي والد وليد الفراج

