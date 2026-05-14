افتتاح مقبرتي أمنحتب وساموت بمنطقة الخوخة الأثرية فى الأقصر

كتب : محمد محروس

02:00 ص 14/05/2026

تستعد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، لافتتاح مقبرتي أمنحتب وساموت بمنطقة آثار الخوخة بالبر الغربي، بجوار معبد الرامسيوم بمنطقة القرنة، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.


ويأتي افتتاح المقبرتين في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وإبراز ما تزخر به المدينة من كنوز أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، خاصة بمناطق البر الغربي التي تضم عددًا كبيرًا من المقابر والمعابد التاريخية.


ومن المتوقع أن يشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والأثرية والسياحية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، حيث تمثل المقبرتان إضافة جديدة لمسار الزيارة السياحية بمنطقة الخوخة الأثرية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

