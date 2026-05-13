أعلنت جامعة سوهاج تدشين درجة الماجستير في طب الطوارئ بكلية الطب البشري لأول مرة، ويقدم موقع "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن ذلك التخصص الطبي حديث العهد بطب سوهاج.

البرنامج يأتي ضمن خطة تطوير الدراسات العليا والتخصصات الطبية الدقيقة.

قسم طب الطوارئ بكلية الطب تم إنشاؤه منذ 3 سنوات.

الهدف من البرنامج إعداد أطباء متخصصين للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ.

انطلقت أول امتحانات الماجستير داخل كلية الطب البشري.

الطبيبة نهى بدران اجتازت أول امتحان بالبرنامج.

البرنامج يستهدف دعم القطاع الصحي بمحافظات الصعيد.

الدراسة تعتمد على التدريب العلمي والعملي وفق أحدث النظم الطبية.

الكلية تسعى لدعم القسم أكاديميًا وبحثيًا خلال الفترة المقبلة.

البرنامج يمثل إضافة جديدة لمنظومة الدراسات العليا بكلية الطب.

تصريحات المسؤولين

الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أكد أن البرنامج يُعد خطوة مهمة لتأهيل كوادر طبية متخصصة ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

الدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد طب سوهاج أوضح أن الكلية تتوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة والتخصصات الطبية الجديدة.

الدكتور حاتم عمار، وكيل الكلية للدراسات العليا أشار إلى أن الكلية تعمل على تعزيز مكانة قسم طب الطوارئ بين الجامعات المصرية.

الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمشرف علي قسم طب الطوارئ أكد أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تدريب أطباء الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.