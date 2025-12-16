مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

محمد صلاح يحتفل بتألق هيندرسون مع برينتفورد أمام ليدز بالدوري الإنجليزي

كتب – محمد عبد السلام:

06:18 ص 16/12/2025
  • عرض 1 صورة

احتفى النجم المصري محمد صلاح بتألق زميله السابق في ليفربول جوردان هندرسون، تسجيله هدف في مباراة فريقه أمس أمام ليدز في الدوري الإنجليزي.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لجوردان هندرسون لاعب فريق برينتفورد، خلال احتفاله بهدفه في مرمى ليدز.

واحتفل لاعب برينتفورد على طريقة لاعب ليفربول الراحل جوردان هيندرسون، تخليدا لذكرى الراحل تياجو جوتا، وهو ما نال إعجاب محمد صلاح، الذي حرص على إعادة نشر الاحتفال عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستجرام" مع وضع رمز تعبيري قلوب.

وكان هندرسون قد احتفل بهذه الطريقة عقب تسجيله هدفا في مرمى ليدز يونايتد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما (1-1).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح هندرسون الدوري الإنجليزي

