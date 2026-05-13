قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران تجري مشاورات لصياغة اللوائح المتعلقة بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه الثلاثاء، مع نائب وزير خارجية النرويج، أن المصدر الرئيسي للوضع الراهن في مضيق هرمز هو العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن مطالب أمريكا المفرطة، والخطاب التهديدي والاستفزازي، وفقدانها حسن النية وعدم مصداقيتها، أهم العقبات أمام إنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق محتمل.