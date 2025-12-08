شهدت مباراة بريستول سيتي وميلوول في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أحداثا مثيرة انتهت بشجار عنيف عقب صافرة النهاية، رغم فوز ميلوول بهدف دون رد وتعزيزه لآمال الصعود.

أحداث شغب في الدوري الإنجليزي

اشتعل التوتر بعدما أُلغي هدف لبريستول سيتي في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، قبل أن تتصاعد المواجهة حين ظهر قائد بريستول سيتي جايسون نايت وهو يدفع مدرب ميلوول أليكس نيل على الخط، لتندلع بعدها فوضى شارك فيها اللاعبون والمدربون وأفراد الجهازين الفنيين وسط تبادل لكمات ومحاولات للفصل بين الأطراف.

ورغم الأحداث، خرج ميلوول بثلاث نقاط ثمينة بعد هدف ميهايلو إيفانوفيتش في الدقيقة 59، محققا فوزه الثالث على التوالي، بينما تراجعت آمال بريستول سيتي في المنافسة على الصعود مع ابتعاده عن مراكز الملحق قبل مواجهات صعبة في الفترة المقبلة.

وعلق نيل على الحادث قائلا: "ذهبت لمصافحة المدرب المنافس، لكنه سحب يده ولم يصافحني، لوحت له بيدي بمعنى حسنًا إذن، أعتقد أن جايسون نايت ظن أنني رفضت المصافحة، وهو ما لم يحدث".

واختتم: "بعدها دفعني نايت، وفجأة اندفع الجميع من كل اتجاه، نحن لم نبدأ الشجار، ذهبت فقط للمصافحة وهو من رفضها، ثم قام نايت بدفعي وبدأت الفوضى".