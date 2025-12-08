إعلان

شجار عنيف وتبادل لكمات بين مدربين ولاعبين في الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

كتب : محمد القرش

09:00 ص 08/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شجار عنيف بين لاعبين ومدربين فريقي بريستول سيتي وميلوول (4)
  • عرض 7 صورة
    شجار عنيف بين لاعبين ومدربين فريقي بريستول سيتي وميلوول (5)
  • عرض 7 صورة
    شجار عنيف بين لاعبين ومدربين فريقي بريستول سيتي وميلوول (3)
  • عرض 7 صورة
    شجار عنيف بين لاعبين ومدربين فريقي بريستول سيتي وميلوول (2)
  • عرض 7 صورة
    شجار عنيف بين لاعبين ومدربين فريقي بريستول سيتي وميلوول (1)
  • عرض 7 صورة
    شجار عنيف بين لاعبين ومدربين فريقي بريستول سيتي وميلوول (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة بريستول سيتي وميلوول في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أحداثا مثيرة انتهت بشجار عنيف عقب صافرة النهاية، رغم فوز ميلوول بهدف دون رد وتعزيزه لآمال الصعود.

أحداث شغب في الدوري الإنجليزي

اشتعل التوتر بعدما أُلغي هدف لبريستول سيتي في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، قبل أن تتصاعد المواجهة حين ظهر قائد بريستول سيتي جايسون نايت وهو يدفع مدرب ميلوول أليكس نيل على الخط، لتندلع بعدها فوضى شارك فيها اللاعبون والمدربون وأفراد الجهازين الفنيين وسط تبادل لكمات ومحاولات للفصل بين الأطراف.

ورغم الأحداث، خرج ميلوول بثلاث نقاط ثمينة بعد هدف ميهايلو إيفانوفيتش في الدقيقة 59، محققا فوزه الثالث على التوالي، بينما تراجعت آمال بريستول سيتي في المنافسة على الصعود مع ابتعاده عن مراكز الملحق قبل مواجهات صعبة في الفترة المقبلة.

وعلق نيل على الحادث قائلا: "ذهبت لمصافحة المدرب المنافس، لكنه سحب يده ولم يصافحني، لوحت له بيدي بمعنى حسنًا إذن، أعتقد أن جايسون نايت ظن أنني رفضت المصافحة، وهو ما لم يحدث".

واختتم: "بعدها دفعني نايت، وفجأة اندفع الجميع من كل اتجاه، نحن لم نبدأ الشجار، ذهبت فقط للمصافحة وهو من رفضها، ثم قام نايت بدفعي وبدأت الفوضى".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شغب في الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي شجار عنيف في الدوري الإنجليزي بريستول سيتي وميلوول بريستول سيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك