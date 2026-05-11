“نجم كبير يسوق لشركة مراهنات”.. لاعب الأهلي السابق يفجر مفاجأة

أثار أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، حالة من الجدل بعد كشفه عن واقعة مثيرة تتعلق بتسويق أحد نجوم الكرة المصرية لشركة مراهنات.

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أنا مش مصدق إن فيه نجم مصري كبير جدًا بيسوّق لشركة مراهنات، وما شاء الله ربنا يزيده، مش محتاج للكلام ده".

وأضاف: "النجم ده أكيد له جمهور كبير في كل مكان، وأكيد في نفوس ضعيفة إلا من رحم ربي.. اللهم ثبتنا يا رب".

وتأتي تصريحات لاعب الأهلي السابق لتفتح بابًا واسعًا من الجدل حول ظاهرة تسويق بعض اللاعبين لشركات المراهنات، دون الكشف عن اسم اللاعب المقصود في حديثه.