اندلعت أحداث مثيرة بعد فوز هال سيتي خارج ملعبه على ستوك سيتي بنتيجة 2-1، حيث اشتبك لاعبو الفريقين داخل الملعب أمام جماهير أصحاب الأرض الغاضبة.

وارتفعت حدة التوتر بين لاعبي الفريقين على ملعب بريطانيا بعد الهدف القاتل الذي سجله جو جيلهاردت في اللحظات الأخيرة، والذي منح هال سيتي الفوز وأشعل احتفالات صاخبة مع صافرة النهاية، لكن هذه الاحتفالات تحولت سريعًا إلى فوضى، بعدما دخل لاعبو الفريقين في مواجهة حادة أمام المدرجات.

وذكرت صحيفة "ستوك سنتينال" أن محمد بلومي، لاعب هال سيتي، استفز آشلي فيليبس نجم ستوك سيتي برقصه أمام جماهير الأخير، وهو ما لم يتقبله اللاعب المُعار من توتنهام، لتتصاعد التوترات ويضطر الحكم لي دوتي إلى إشهار عدة بطاقات صفراء بعد انتهاء المباراة.

كما بدا أن بعض الجماهير ألقت أشياء داخل الملعب وسط أجواء من الغضب عقب مواجهة مثيرة كانت مهمة في سباق الصعود.

وبهدفه في الدقيقة 90، قفز هال سيتي إلى المركز الخامس بفارق نقطتين فقط خلف ستوك صاحب المركز الثاني، وكان ستوك تحت قيادة المدرب مارك روبينز قد فرض سيطرته على الشوط الأول، وافتتح سوربا توماس التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة متقنة.

لكن سيمي أجايي أدرك التعادل لهال برأسية مميزة بعد بداية الشوط الثاني، قبل أن يخطف جيلهاردت، المعار من ليدز، هدف الفوز نتيجة خطأ دفاعي من ستوك، بعدما مرر بلومي الكرة إليه ليضعها في شباك فيكتور يوهانسون.

وشهدت المباراة مشادات بين بوسون لاوال من ستوك وسيحب كروكس من هال، وتلقى كلاهما بطاقة صفراء، كما حصل كايل جوزيف وجون لوندسترام من هال على إنذارات بعد المباراة، إلى جانب فيليبس من ستوك.