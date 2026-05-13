انقطاعات مفاجئة للكهرباء بعدد من المحافظات.. ومصادر تكشف السبب

كتب : محمد صلاح

12:53 ص 13/05/2026

انقطاع الكهرباء

شهدت بعض المناطق على مستوى الجمهورية، خلال الساعات الماضية، انقطاعات مفاجئة ومتكررة في التيار الكهربائي، شملت مناطق بالقاهرة الكبرى مثل المرج وإمبابة وحلوان، والعجمي بالإسكندرية، وكفر صقر بالشرقية، وذلك على فترات متباينة.

وكشفت مصادر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الانقطاعات جاءت نتيجة حدوث طارئ فني أدى إلى خروج بعض المحولات عن الخدمة بشكل مفاجئ، ما تسبب في تأثر التغذية الكهربائية بعدد من المناطق.

وأكدت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن فرق الطوارئ والصيانة دفعت بأطقم فنية للتعامل السريع مع الأعطال وإعادة تشغيل المحولات المتأثرة، مع استمرار أعمال المتابعة على مدار الساعة لضمان استقرار الشبكة وعدم تكرار الانقطاعات.

وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين شركات التوزيع وغرف التحكم لمتابعة الأحمال والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك خلال الفترة الحالية

ونوهت المصادر إلى أن "الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات الماضية تسبب في زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، نتيجة التوسع في استخدام أجهزة التكييف والتبريد، ما أدى إلى حدوث بعض الأعطال الطارئة وخروج عدد من المحولات والدوائر الكهربائية عن الخدمة بمناطق متفرقة".

ودفعت شركات الكهرباء بفرق الطوارئ والصيانة للتعامل الفوري مع الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة، مع استمرار المتابعة اللحظية للأحمال بالشبكة لضمان استقرار التيار خلال فترات الذروة.

