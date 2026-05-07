توفيت والدة النجم الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك والاتحاد السكندري السابق.



وأعلن كاسونجو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قبل يومين وفاة والدته معلقاً:"شكراً لك على كل شيء يا أمي، ارقدي بسلام".



وشارك مهاجم الأبيض السابق اليوم متابعيه بعدد من اللقطات من جنازة والدته، إذ ظهر في حالة من الانهيار والبكاء.



أرقام كاسونجو مع الزمالك

وكان صاحب الـ31 عاماً أنضم إلى صفوف الزمالك موسم 2017، قادماً من الاتحاد السكندري، وشارك مع الفارس الأبيض في 74 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 3 آخرين.



موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

