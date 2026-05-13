أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الوساطة الذي تؤديه باكستان في المفاوضات بين واشنطن وطهران ورفض فكرة استبدال إسلام آباد بوسيط آخر.

قال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية اختيار وسيط آخر، غير الباكستانيين: "لا، إنهم رائعون يعمل الباكستانيون بشكل رائع إن المشير ورئيس الوزراء الباكستاني يعملان بشكل رائع".

كانت هذه إشارة إلى رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف اللذين كانا يؤديان مهام الوساطة في المفاوضات التي جرت في الشهر الماضي في إسلام آباد بين الوفدين الأمريكي والإيراني.

يأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية عن نشر محتمل لطائرات إيرانية على أراضي باكستان لإخفائها من الضربات الأمريكية، والتي أثارت قلقا في أوساط أعضاء الكونجرس الأمريكي، ومن ضمنهم الجمهوريون.

تجدر الإشارة إلى أن جولة المفاوضات في إسلام آباد التي جرت يوم 11 أبريل لم تثمر عن أي نتائج ملموسة.

ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق على عقد جولة جديدة حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.