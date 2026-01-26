تركي آل الشيخ يتفاعل مع فوز مان يونايتد على أرسنال في الدوري الإنجليزي

تفاعل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع فوز مانشستر يونايتد أمس على حساب أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، شعار مانشستر يونايتد، ووضع رمز تعبيري قلب أحمر وعلامة النصر.

وكان مان يونايتد تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره أرسنال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالبريميرليج.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة جمعهم من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة.

