مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

تركي آل الشيخ يتفاعل مع فوز مان يونايتد على أرسنال في الدوري الإنجليزي

كتب : مصراوي

02:22 ص 26/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ
  • عرض 5 صورة
    تركي آل الشيخ من مهرجان الموسيقة العربية بالرياض
  • عرض 5 صورة
    تركي آل الشيخ
  • عرض 5 صورة
    تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع فوز مانشستر يونايتد أمس على حساب أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، شعار مانشستر يونايتد، ووضع رمز تعبيري قلب أحمر وعلامة النصر.

وكان مان يونايتد تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره أرسنال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالبريميرليج.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة جمعهم من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"قد تصدر حكما مختلفا".. رشوان يكشف مفاجأة قوية في قضية رمضان صبحي

مفاجأة.. الزمالك يترقب خطاب جديد بإيقاف قيده.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ الدوري الإنجليزي مان يونايتد وأرسنال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نادر السيد ينشر صورا مع زوجته وبناته
مصراوي ستوري

نادر السيد ينشر صورا مع زوجته وبناته
جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
سؤال برلماني حول تراجع إنتاج الغاز وغياب الشفافية في بيانات البترول الخام
أخبار مصر

سؤال برلماني حول تراجع إنتاج الغاز وغياب الشفافية في بيانات البترول الخام
"ظهور فنانة مصرية".. مانشستر يونايتد يحتفل بالفوز على أرسنال بطريقة خاصة
رياضة عربية وعالمية

"ظهور فنانة مصرية".. مانشستر يونايتد يحتفل بالفوز على أرسنال بطريقة خاصة
"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت