قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية، أمس الثلاثاء، قبول استئناف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة شهر، لاتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا، والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه.

أزمة أحمد حسام ميدو والبنا

بدأت أزمة أحمد حسام ميدو والحكم الدولي محمود البنا، عندما انتقده ميدو في نوفمبر 2024، عقب مباراة الأهلي وزد، والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وكتب ميدو وقتها عبر حسابه بموقع التغريدات "إكس": "واحدة من أهم شروط تعيين أي مأذون شرعي بأن يكون حسن السمعة، أول مرة أشوف مأذون معدوم الضمير. تسريب محادثة الحكام من غرفة الـ VAR فيه تعمد لإظهار النظام الكروي في مصر بأنه نظام هش وفاسد وبكل صراحة كنت أتوقع من اتحاد الكرة المصري بأن يدافع عن حكامه بشراسة".

وأضاف: "التسريب ليس فيه ما يدين الحكام، وبأن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من أذاع الفيديو بدلا من أن يقيل لجنة الحكام ويسلمهم تسليم أهالي للجمهور وللنيابة العامة، لو استمر رتم التصعيد في الدوري المصري بهذا الشكل دون تدخل الكبار فأتوقع بالا ينتهي هذا الموسم على خير وأتمنى طبعا إني أكون مخطئ، تعري الحكام وتسيب اللجان الإلكترونية وبعض المنابر الإعلامية تنهش فيهم بهذا الشكل دون حماية فتوقع ان في يوم هييجي الحكام هترفض تحكم فيه الماتشات الكبيرة".

وتكرر الأمر، عقب مباراة الأهلي و بيراميدز في يناير 2025، وحول فيها الأحمر تأخره بهدفين لتعادل في دقيقتين، وكتب ميدو: "فضيحة تحكيمية جديدة وللأسف أصبحت معتادة لصالح فريق واحد والمستفيد هو النادي الأهلي فقط، إسناد المباراة لحكم تحوم حوله الشبهات ومجامل دائم للأهلي هو تحدي كبير لجميع الأندية المصرية وليس تحدي لبيراميدز فقط، اللي بيحصل السنة دي كشف المستور واللغة السائدة بقت هو كده اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط".