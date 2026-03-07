إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على كلب ضال في القاهرة

كتب : مصراوي

04:09 م 07/03/2026

التعدي على كلب ضال

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المتداوةل، تبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، و بمواجهته اعترف بالتعدي على الكلب لقيامه بالنباح والهجوم عليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

