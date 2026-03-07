عاشت مناطق واسعة في شمال إسرائيل، اليوم السبت، ساعات من التوتر الشديد، حيث دوّت صافرات الإنذار في عدة مدن ومستوطنات، وسط هجمات صاروخية واشتباه بتسلل طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي اللبنانية، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر عسكرية.

استنفار في طبريا والجليل الغربي

أفادت التقارير الميدانية بأن صافرات الإنذار تلاحقت في مدينة طبريا والمناطق المحيطة بها، بينما فُعّلت إنذارات التحذير من تسلل "طائرات معادية" في منطقة الجليل الغربي، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بصدد تعقب الأهداف الجوية التي اخترقت الحدود، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات جسدية جراء هذه الهجمات.

تصعيد مستمر منذ مطلع الأسبوع

تأتي هجمات السبت استكمالاً لموجة تصعيد بدأها "حزب الله" اللبناني منذ يوم الاثنين الماضي، حيث كثف الحزب من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الانقضاضية باتجاه المواقع العسكرية والمدن الإسرائيلية، ووفقاً للبيانات العسكرية، فقد أطلق الحزب عشرات القذائف الجوية رداً على الغارات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف مواقع في العمق اللبناني.

السياق الإقليمي: جبهات مفتوحة

يتزامن هذا التصعيد في الشمال مع مواجهة عسكرية أوسع تشمل ضربات صاروخية إيرانية باتجاه إسرائيل، وردود جوية إسرائيلية استهدفت بنى تحتية في طهران وأصفهان.