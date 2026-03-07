إعلان

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وسط هجمات بمسيّرات وصواريخ من لبنان

كتب : محمد جعفر

03:56 م 07/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاشت مناطق واسعة في شمال إسرائيل، اليوم السبت، ساعات من التوتر الشديد، حيث دوّت صافرات الإنذار في عدة مدن ومستوطنات، وسط هجمات صاروخية واشتباه بتسلل طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي اللبنانية، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر عسكرية.

استنفار في طبريا والجليل الغربي

أفادت التقارير الميدانية بأن صافرات الإنذار تلاحقت في مدينة طبريا والمناطق المحيطة بها، بينما فُعّلت إنذارات التحذير من تسلل "طائرات معادية" في منطقة الجليل الغربي، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بصدد تعقب الأهداف الجوية التي اخترقت الحدود، فيما لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات جسدية جراء هذه الهجمات.

تصعيد مستمر منذ مطلع الأسبوع

تأتي هجمات السبت استكمالاً لموجة تصعيد بدأها "حزب الله" اللبناني منذ يوم الاثنين الماضي، حيث كثف الحزب من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الانقضاضية باتجاه المواقع العسكرية والمدن الإسرائيلية، ووفقاً للبيانات العسكرية، فقد أطلق الحزب عشرات القذائف الجوية رداً على الغارات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف مواقع في العمق اللبناني.

السياق الإقليمي: جبهات مفتوحة

يتزامن هذا التصعيد في الشمال مع مواجهة عسكرية أوسع تشمل ضربات صاروخية إيرانية باتجاه إسرائيل، وردود جوية إسرائيلية استهدفت بنى تحتية في طهران وأصفهان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله طائرات مسيّرة صفارات الإنذار ضربات إيران حرب إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام
جنة الصائم

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام

هل الصيام مع ترك الصلاة يُقبل؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل الصيام مع ترك الصلاة يُقبل؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أيمن بهجت قمر بعد صراع نجوم رمضان:"السينما بتحط كل واحد في حجمه"
دراما و تليفزيون

أيمن بهجت قمر بعد صراع نجوم رمضان:"السينما بتحط كل واحد في حجمه"
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
رياضة محلية

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان