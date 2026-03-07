حضر احتفالية إطلاق مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية كل من، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الخطيب يرحب بوزراء الرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الترحيب بالحضور من الوزراء ورموز الرياضة المصرية والشخصيات العامة، الذين حرصوا على حضور حفل الإطلاق الرسمي لـ"مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية" بمنطقة الأهرامات.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي الأهلي من خلال إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، مؤكدة دعم الوزارة للمبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة فئات المجتمع المختلفة.

وأشادت مايا مرسي بالعمل الذي بدأته المؤسسة منذ اليوم الأول لإطلاقها، خاصة مشروع "100 بيت" الذي يعد من أولى المبادرات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها ضمن خطتها لخدمة المجتمع.

