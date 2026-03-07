"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية

نقلت المتطوعة رشاد بدر الكلب الصغير المصاب، المعروف إعلاميًا باسم "كلب السويس"، من محافظة السويس إلى عيادة بيطرية متخصصة في المهندسين بالجيزة لاستكمال العلاج من النزيف في منطقة المؤخرة، قبل تسليمه إلى شلتر مخصص لرعاية الكلاب.

تفاصيل إصابة الكلب والتفاعل على مواقع التواصل

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورًا للكلب تظهر إصابته، ما أثار غضب المواطنين واستنكارهم لتعرضه لإيذاء محتمل على يد خمسة أشخاص، بحسب المنشور الذي رافقه الدعوة للتدخل وحماية الحيوان.

رفض الطبيب البيطري في السويس تسليم التقرير

أفادت رشاد بدر أن الطبيب البيطري في السويس قدم الرعاية الطبية للكلب بشكل مجاني، ونظف وعقم الجرح، وأوقف النزيف، لكنه رفض إصدار تقرير يفيد تعرض الكلب للاعتداء خشية تعرضه للأذى من الأشخاص الذين أحضروا الحيوان للعيادة. وأوضح أن سبب الإصابات هو الاعتداء الجنسي وليس عدوى فيروسية مثل البارفو أو السل.

استضافة الكلب قبل النقل

أقامت رشاد الكلب ليلة واحدة في منزلها لتوفير الرعاية اللازمة، ثم سافرت مع زوجها إلى الجيزة لتسليمه إلى عيادة متخصصة بشارع جامعة الدول بالمهندسين، قبل نقله إلى شلتر بمنطقة أبو صير المخصص لرعاية الحيوانات.

تقرير العيادة في الجيزة

أكد الطبيب البيطري في الجيزة أن إصابة الكلب نتجت عن اعتداء مباشر وليس عدوى فيروسية، وأنه سيصدر تقريرًا رسميًا للسيدة المسؤولة عن الشلتر لتوثيق الواقعة.

متابعة الأجهزة الأمنية

حددت الأجهزة المعنية هوية الطبيب البيطري في السويس واستدعي لمناقشة ملابسات الحادث والكشف عن هوية الأشخاص الذين أحضروا الكلب وفق روايته. كما قامت وزارة الداخلية بفحص المنشور والصور المتداولة على فيسبوك للتحقق من صحة الواقعة والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أخرى.

معلومات عن الأمراض الفيروسية للكلاب

الديستمبر وسل الكلاب، وعدوى البارفو، من الأمراض الفيروسية الشائعة بين الكلاب الصغيرة، خاصة حتى عمر 20 أسبوعًا، وتسبب الإسهال والنزيف والقيء والحمى، لكنها لا تؤدي إلى تهتك مؤخرة الكلب كما حدث في هذه الواقعة.